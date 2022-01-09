الزوراء يعلن التعاقد مع المهاجم زياد احمد

2022/01/09 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت إدارة نادي الزوراء، اليوم الأحد، التعاقد مع المهاجم زياد احمد قادما من الطلبة.

وقال رئيس نادي الزوراء فلاح حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "إدارة نادي الزوراء تعاقدت مع المهاجم زياد احمد".

وأضاف ان " هذه الصفقة الاولى وهناك صفقات أخرى سيعلن عنها الايام المقبلة بالإضافة إلى حسم اسم مدرب الفريق".

ومثل زياد احمد أندية عدة أبرزها دهوك ونفط الوسط وآخرها الطلبة.

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