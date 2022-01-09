تهنئة صالح للزاملي قبل انتهاء التصويت تثير جدلًا

2022/01/09 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بالفوز، مما اثار جدل حول التهنئة قبل انتهاء مدة التصويت.وذكر صالح في بيان تلتقه وكالة ايرث نيوز، “دولة الأخ حاكم الزاملي المحترم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم نائباً أول لرئيس […]

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