الجنسية أم الحرية؟.. جدل بشأن

2022/01/09 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (...) نعبر أيضا عن استيائنا من إجبارهم له على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه"، كان هذا جزءا من بيان لأسرة الناشط رامي شعث الذي تم الإفراج عنه السبت وترحيله خارج البلاد.

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