الخنجر يغرد بعد فوز محمد الحلبوسي وأبو ريشة يحتفل بالرصاص

2022/01/09 | 21:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعرب رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، الأحد، عن سعادته بفوز محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي.

وقال الخنجر في بيان عبر حسابه في تويتر، 9 كانون الثاني/يناير، "مبارك للشعب العراقي انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب".

وأضاف الخنجر، "شكرًا لكل الأخوة والأخوات الذين صدقوا ووقفوا معنا في التعبير عن إرادة محافظاتنا وجماهيرنا".

وتعهد الخنجر بالقول، "سنعمل مع الجميع من أجل حماية وحدة العراق وسيادته، وإنصاف كل مظلوم".

من جانبه، احتفل رئيس "مؤتمر صحوة العراق"، أحمد أبو ريشة، بإطلاق الرصاص من باحة منزله في الأنبار.

وأظهر مقطع مصور، أبو ريشة وهو يطلق رشقات من الرصاص من سلاح رشاش تعبيرًا عن سعادته بفوز الحلبوسي واستمرار محافظ الأنبار علي الدليمي في منصبه

وانتخب مجلس النواب، مساء الأحد، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان في ولاية ثانية على حساب المرشح الآخر محمود المشهداني.

وحصد الحلبوسي، 9 كانون الثاني/يناير، أصوات 200 من النواب الجدد، بعد استكمال الجلسة التي أعلن المشهداني رفعها قبل نقله إلى المستشفى.

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