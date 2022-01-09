الصحة تصدر تحذيراً جديداً من موجات وبائية اقسى

2022/01/09 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تحذيرا جديدا من موجات وبائية اقسى قادمة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، يراقب الخبراء والمختصون في وزارة الصحة التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق حيث يستمر ارتفاع الاصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق”.وأضافت انه “لوحظ التزايد بنسبة الحالات …

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