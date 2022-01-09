اختيار حاكم الزاملي نائبا اولا لرئيس البرلمان العراقي

2022/01/09 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار مجلس النواب العراقي اليوم الاحد

النائب حاكم الزاملي كنائب أول لرئيس

البرلمان

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة فوز النائب

محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان بنحو 200

صوت مقابل 14 صوتا للمرشح محمود

المشهدان

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