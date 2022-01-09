تحذير جديد للصحة العراقية: موجات وبائية أقسى قادمة

2022/01/09 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تحذيرا جديدا من موجات وبائية اقسى قادمة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يراقب الخبراء والمختصون في وزارة الصحة التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق حيث يستمر ارتفاع الاصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق".

وأضافت انه "لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون اقسى من الموجات السابقة"، مشيرة الى انه "حرصنا على سلامة وصحة ابناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة الى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات إضافةً الى الاسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير باعداد الداخلين الى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين".

ودعت وزارة الصحة وسائل الاعلام والوزارات الساندة الى "التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية على تلقي اللقاح"، مشيدة "بجهود وتضحيات الجيش الأبيض في مواجهة الوباء ".

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