انتهاء إجراءات التصويت لاختيار النائب الأول لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 21:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء إجراءات التصويت لاختيار النائب الأول.

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