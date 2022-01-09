الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية قاسية وتحث على التزام الوقاية

2022/01/09 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت وزارة الصحة، الاحد، من موجة وبائية جديدة أقسى من السابقات، فيما دعت المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ جرع اللقاح.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2022)، انه "يراقب الخبراء والمختصون في وزارة الصحة التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق حيث يستمر ارتفاع الاصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون اقسى من الموجات السابقة".

واضاف البيان "من حرصنا على سلامة وصحة ابناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة الى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات إضافةً الى الاسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير باعداد الداخلين الى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين".

ودعت الوزارة "كافة وسائل الاعلام والوزارات الساندة الى التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية على تلقي اللقاح".

واشادت الوزارة بـ "جهود وتضحيات الجيش الأبيض في مواجهة الوباء ونشكر الجهات الداعمة، ورحم الله شهداء الجيش الابيض والشفاء العاجل لجميع المرضى، وحفظ الله العراق وشعبه من كل سوء".

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