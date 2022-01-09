2022/01/09 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة عن طريقة فعالة تستطيع من خلالها الأمهات نقل الأجسام المضادة لأبنائهن بطريقة فعالة قد تقيهم من مرض فيروس كورونا المستجد مستقبلا.درست مجموعة علماء الاستجابة المناعية الموجودة لدى الأمهات وأطفالهن الرضع، حيث توصل الباحثون إلى نتائج جيدة قد تسهم في الحد من انتشار مرض كوفيد 19.وبحسب الدراسة المنشورة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة واحدة لنقل الاجسام المضادة من الأمهات الملقحات الى اطفالهن) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة واحدة لنقل الاجسام المضادة من الأمهات الملقحات الى اطفالهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).