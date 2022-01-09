أول تغريدة من الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بعد إطلاق سراحها.. ماذا قالت؟

2022/01/09 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، أول تغريدة في حسابها على تويتر، بعد إطلاق سراحها وابنتها.

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