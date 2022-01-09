محتويات كتاب بوب أفاكيان ،- لنتخلّص من كافة الآلهة ! تحرير العقل و تغيير العالم راديكاليّا ! - - شادي الشماوي

2022/01/09 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 40 / أكتوبر 2021شادي الشماويلنتخلّص من كافة الآلهة ! تحرير العقل و تغيير العالم راديكاليّا !تأليف بوب أفاكيان – إنسايت براس ، شيكاغو ؛ الولايات المتحدة الأمريكية ، 2008( ملاحظة : الكتاب متوفّر للتنزيل من مكتبة الحوار المتمدّن – نسخة بى دى أف ) مقدّمة المترجم :شيّق و شائك هو موضوع هذا الكتاب الجديد ؛ الكتاب عدد 40 من " الماويّة : نظريّ ......





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