من أين يأتى الإلاه ... و من يقول إنّنا نحتاج إلى إلاه ؟ الجزء الأوّل من كتاب بوب أفاكيان- لنتخلّص من كافة الآلهة ! تحرير العقل وتغيير العالم راديكاليّا! - - شادي الشماوي

2022/01/09 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي من أين يأتى الإلاه ...



و من يقول إنّنا نحتاج إلى إلاه ؟الجزء الأوّل من كتاب بوب أفاكيان" لنتخلّص من كافة الآلهة ! تحرير العقل وتغيير العالم راديكاليّا! " - " الإلاه يعمل بطرق غامضة "- إلاه قاسي و شنيع حقّا - الكتاب المقدّس حرفيّا فظيع - الأصوليّون المسيحيّون ، مسيحيّون فاشيّون - تسليط ضوء حقيقي على عيسى - ماذا عن الوصايا العشر ؟- لا عهد جديد دون عهد قديم - المس ......





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