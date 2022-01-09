2022/01/09 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن رئيس السن لمجلس النواب خالد الدراجي، ترشيح شاخوان عبد الله وسروة عبد الواحد لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وانتهاء عملية الترشيح.وانتخب مجلس النواب، اليوم الأحد، حاكم الزاملي، نائباً أولا لرئيس مجلس النواب في دورته التشريعية الخامسة.وحصل الزاملي على 182 صوتا، بينما نال منافسه النائب حميد الشبلاوي 34 صوتاً، فيما اعتبرت 11 بطاقة اقتراع باطلة.وانتخب مجلس النواب، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

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