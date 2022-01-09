الدفاع الكازاخستانية: الوضع في البلاد تحت السيطرة

2022/01/09 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال نائب وزير الدفاع في كازاخستان، الفريق سلطان جمال الدينوف، إن الوضع في كازاخستان مستقر وخاضع لسيطرة السلطات.وقال جمال الدينوف في إفادة مشتركة مع أندريه سيرديوكوف، قائد قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن “الوضع على أراضي جمهورية كازاخستان يستقر ويخضع لسيطرة السلطات”.وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي […]

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