قانوني يوضح الآلية القانونية لأنتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

2022/01/09 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح الخبير القانوني، عبد الستار رمضان، اليوم الاحد، الآلية القانونية لعملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.وقال رمضان في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، ان “المادة ٥٥ من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ حددت كيفية وشروط ذلك عندما نصت على (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول ونائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة […]

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