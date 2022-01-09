2022/01/09 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء

اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض،

وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.





وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الإعلامي

وائل الإبراشي، توفي منذ قليل، بعد صراع

طويل مع المرض، وذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد اصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).