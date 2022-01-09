2022/01/09 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).