2022/01/09 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاخوان عبد الله وسروة عبد الواحد مرشحا منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

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