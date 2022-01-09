الحكمة: جلسة انتخاب رئيس البرلمان سيتم إعادتها

2022/01/09 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، فهد الجبوري، الأحد، الجلسة الأولى لمجلس النواب بأنها "يوم مأساوي".

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وقال الجبوري، خلال استضافته في برنامج "القرار لكم"، تابعه "ناس"، (9 كانون الثاني 2022)، إنه "يوم مأساوي يكرر الفشل الانتخابي"، مضيفاً أن "ما جرى في البرلمان من اعتداء على رئيس السن أمر مؤسف".

وتابع "كنا ننتظر عرساً ديمقراطياً".

وأشار بالقول "سنتجه إلى القضاء ولا وجود لشخصنة مع الحلبوسي في ذلك".

وبين أن "القضاء سيقرر إعادة عقد جلسة البرلمان الأولى، باعتبار المشهداني رفع الجلسة للمداولة، وهناك حديث عن أن ما جرى يعد أمرا مدبراً".

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