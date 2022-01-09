محافظ ذي قار يعلن استئناف العمل بمشاريع بلدية الناصرية المتوقفة

2022/01/09 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيور/ أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الأحد، استئناف العمل في العديد من مشاريع بلدية الناصرية المتوقفة بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر.وقال محافظ ذي قار في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مقاولي التنفيذ المباشر باشروا بالعمل في المشاريع الخدمية التابعة لمديرية بلدية الناصرية”.وشدد الغزي على “ضرورة متابعة […]

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