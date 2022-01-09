“بي إم دبليو” تتفوق على “مرسيدس” كأفضل شركة للسيارات الفاخرة

2022/01/09 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تفوقت شركة “بي إم دبليو إيه جي” على منافسيها “مرسيدس بنز” و”لكزس”، من حيث مبيعات السيارات الفاخرة في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، مستفيدة من جهودها للتغلب على نقص الرقائق الذي تعاني منه صناعة السيارات.وتفوقت مبيعات “بي إم دابليو” على “مرسيدس” بـ32705 سيارة في الربع الرابع وأكثر من 60 ألف سيارة […]

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