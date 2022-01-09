وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد عام من إصابته بفيروس كورونا

2022/01/09 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في نهايات عام 2020، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

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