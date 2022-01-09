2022/01/09 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك الخال مزهروفيما كان يتوالى اقرار قوانين متعددة لصالح الشعب و من اجل عيشه عيشاً كريماً افضل .



.



كخروج العراق من حلف بغداد و من الاسترليني، و صدور قانون الإصلاح الزراعي و قانون تشكيل المقاومة الشعبية للدفاع عن الجمهورية و عن الشعب، بعد ظهور و بروز اعمال التخريب و ارهاب الناس .



.



حيث بدأت تظهر احداث مخيفة غريبة .



.



فقد اعلن عن اكتشاف عبوة ناسفة كبيرة تحت جسر الأئمة، اخافت الناس و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكريات الصبا الخال مزهر.2. - مهند البراك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكريات الصبا الخال مزهر.2. - مهند البراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).