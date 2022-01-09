ذكريات الصبا الخال مزهر.2. - مهند البراك

#مهند_البراك الخال مزهروفيما كان يتوالى اقرار قوانين متعددة لصالح الشعب و من اجل عيشه عيشاً كريماً افضل .
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كخروج العراق من حلف بغداد و من الاسترليني، و صدور قانون الإصلاح الزراعي و قانون تشكيل المقاومة الشعبية للدفاع عن الجمهورية و عن الشعب، بعد ظهور و بروز اعمال التخريب و ارهاب الناس .
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حيث بدأت تظهر احداث مخيفة غريبة .
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فقد اعلن عن اكتشاف عبوة ناسفة كبيرة تحت جسر الأئمة، اخافت الناس و ......
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