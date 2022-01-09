2022/01/09 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي • أثبتت الأيام ومن خلال التجربة على الأرض أن الطبقة السياسية الحاكم طبقة مصالح شخصية وغنائم ومكاسب تحت أي عنوان المهم أن تستحوذ وتتضخم قبال تهميش دور الدولة والمجتمع الجماهيري، معتقدة ومؤمنة أنه لا يمكن مواجهتها بالقانون أو الدستور لأن كلاهما بني وفق طبيعية نفعية ذيلية تبعية لها، الدستور الطائفي المفصل وفق رغبات هذه المنظومة وبأداوته التنفيذية مثل المحكمة الأتحادية السابقة برئاسة مدحت المحمود سيء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرسة السياسية العراقية بعد 2003 ح2 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرسة السياسية العراقية بعد 2003 ح2 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).