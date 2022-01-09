وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

2022/01/09 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي منذ قليل الإعلامي والكاتب الصحفي المصري، وائل الإبراشي، عن عمر يناهز 59 عاما بعد رحلة طويلة من المعاناة مع فيروس كورونا تخطت عاما كاملا.

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