الغزي: أنجزنا معالجة 90 % من التعارضات في مشروع طريق الدورة - اليوسفية

2022/01/09 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، إنجاز معالجة 90 % من التعارضات في مشروع طريق الدورة- اليوسفية.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهات القطاعية ذات العلاقة، وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروع طريق الدورة- اليوسفية، بدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وقد أنجزنا معالجة 90 % من أهم التعارضات التي تسببت بإيقاف المشروع عدة سنوات".وأضاف، الغزي خلال ترؤسه الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع، أن "الجهد المشترك بوجود إرادة حقيقية، أسهم في دفع المشروع وتحريكه بوقت قياسي، وتحويل ما تم تخطيطه عبر الاجتماعات إلى واقع ملموس"، مشدداً على "ضرورة استمرار الشركات المنفذة، في العمل بهدف مضاعفة الجهد وإنهاء المشروع وتسليمه خلال الفترة الزمنية المحددة".وأشاد الغزي، بإسهام وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبليدات العامة، ممثلة بدائرة الطرق والجسور، وما قدمته ملاكاتها الهندسية والفنية من جهد استثنائي، بالتعاون والتنسيق مع وزارات النقل، والموارد المائية، والنفط، والكهرباء، والتخطيط، والمالية، ومحافظة بغداد وأمانة بغداد؛ للوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في هذا المشروع الحيوي والمهم". هذا ويربط المشروع، مدينة بغداد بالمحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط، مروراً بالطريق الدولي رقم (1)، حيث سيسهم في فك الاختناقات المرورية الحاصلة داخل العاصمة".

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