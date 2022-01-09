التميمي: ماحصل في جلسة البرلمان الأولى ستكون له تبعات خطيرة

2022/01/09 | 22:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح، همام التميمي، الاحد، ان ماحصل داخل مجلس النواب في الجلسة الأولى ستكون له تبعات خطيرة، لافتا الى ان الجلسة خرجت عن السياق القانوني.وقال التميمي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “الانتخابات كانت مزورة والتزوير كان واضحاً، وموقف القضاء في التعامل مع الأمر كان غير ايجابياً”.وأضاف، أن “ما […]

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