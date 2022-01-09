2022/01/09 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمدي: صهيل مونودراما تغازل الواقع العراقي عن كثب عمل يماهي الإرث الشعبي مع الرسالة السماوية بغداد – ياسين ياس عرض منتدى المسرح الجاد في الفلوجة وبالتعاون مع دائرة السينما و المسرح مؤخرا مسرحية (صهيل) على خشبة مسرح آشور ببغداد وهي من تأليف سعد هدابي واخراج عكاب حمدي وسينوغرافيا احسان مطيع الجميلي وتمثيل عبدالله كريم.وعن […]

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