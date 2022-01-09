2022/01/09 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس يوقّع كتابه الجديد بغداد – الزمان احتفت نقابة الفنانين العراقيين الاثنين الماضي بالناقد السينمائي والمؤرخ مهدي عباس وتوقيع كتابه الجديد (مخرجو الأفلام الوثائقية والقصيرة) ومن ثم عرض الفيلم الوثائقي (الرتل) للمخرج رائد سلمان وذلك بجلسة فنية حضرها نخبة من فناني ونجوم العراق وادارها الفنان علي حنون.وبارك نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي للكاتب مشيدا […]

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