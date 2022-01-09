2022/01/09 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموشّحات بين الأندلس وبغداد في أمسية بغداد – الزمان برعاية مدير عام دائرة الفنون الموسيقية المايسترو علاء مجيد ،اقام المركز الدولي لدراسات الموسيقى امسية ضمن ملتقى الثلاثاء الموسيقي بعنوان ( الموشحات بين الاندلس وبغداد ) بمشاركة الباحثة اسراء المرسومي والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عبد الجبار ..وتناولت المرسومي عدد من المحاور منها اغراض الموشحة […]

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