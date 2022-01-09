2022/01/09 | 22:18 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، إنجاز معالجة 90 % من التعارضات في مشروع طريق الدورة- اليوسفية.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الجهات القطاعية ذات العلاقة، وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروع طريق الدورة- اليوسفية، بدعم مباشر من قبل رئيس …
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وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الجهات القطاعية ذات العلاقة، وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروع طريق الدورة- اليوسفية، بدعم مباشر من قبل رئيس …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن انجاز معالجة 90 % من التعارضات في مشروع طريق الدورة – اليوسفية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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