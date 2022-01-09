الاطار التنسيقي :لن نعترف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه

2022/01/09 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الاطار التنسيقي اليوم الاحد بعدم

اعترافه بمخرجات جلسة انتخاب رئيس

المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود

رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية

مهامهه بحسب بيان للاطار

وذكر الاطار في بيانه الذي حصلت وكال

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