اختيار حاكم الزاملي نائبا اولا لرئيس البرلمان العراقي في دورته الخامسة

2022/01/09 | 22:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار مجلس النواب العراقي اليوم الاحد

النائب حاكم الزاملي كنائب أول لرئيس

البرلمان

وحصل الزاملي على 182 صوتا

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة فوز النائب

محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان بنحو 200

صوت مقابل 1

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