توقعات بانتعاش اقتصاد المنطقة العربية خلال 2022 و2023

2022/01/09 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” انتعاشة اقتصادية للمنطقة العربية في عامي 2022 و2023.ونقلت صحيفة “هسبريس” عن “إسكوا”، ما ذكرته في بحث بعنوان “التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 – 2021″، توقعت فيه استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.7 في […]

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