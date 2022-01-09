السيرة الذاتية لحاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب

2022/01/09 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" السيرة الذاتية لحاكم الزاملي، الذي جرى التصويت على تسميته نائباً أولَ لرئيس مجلس النواب للدورة البرلمانية الخامسة في العراق.

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الاسم: حاكم عباس موسى الزاملي

التولد: 1 / 7 / 1965

الحالة الإجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس كلية اللغات / جامعة بغداد.

ماجستير كلية اللغات جامعة بغداد.

بكالوريوس علوم عسكرية.

دبلوم إلكترونيك.

شغل عدة مناصب:

معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.

مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.

الوكيل الأقدم للوزارة للفترة من 2005 الى 2007في وزارة الصحة.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة الثانية في مجلس النواب للفترة من 2010 -2014.

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب للدورة الثالثة.

رئيس لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام ٢٠١٤.

عضو الدورة الخامسة لمجلس النواب.

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