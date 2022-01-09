عدد المصوتين لاختيار النائب الثاني لرئيس البرلمان بلغ 226 نائبا

2022/01/09 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صوت 226 نائبا، اليوم الاحد، لأختيار نائب ثان لرئيس البرلمان العراقي في دورته الخامسة، في جلسة ترأسها رئيس السن الاحتياط خالد الدراجي.وقال مراسل “ايرث نيوز”، ان “226 نائبا في البرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة صوتوا على اختيار احد المرشحين لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الثاني، حيث اقتصرت المنافسة بين شاخوان عبد الله، […]

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