2022/01/09 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ربط العلماء مشروبا دافئا شائعا بتخفيض مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40 في المئة.ووجدت دراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأشخاص الذين يشربون أي كمية من القهوة يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، بحسب “إكسبريس”.وفي الماضي، قامت مجموعات بحثية مختلفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: مشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: مشروب شعبي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).