"عواقب وخيمة".. واشنطن تحذر إيران من مهاجمة "أي أميركي"

2022/01/09 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت واشنطن، الأحد، إيران بـ"عواقب وخيمة" إذا تمت "مهاجمة" رعاياها سواء داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان في العالم، وذلك غداة إعلان طهران فرض عقوبات على خمسين أميركيا.

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