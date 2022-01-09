انتهاء اجراءات التصويت لاختيار النائب الثاني لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، انتهاء إجراءات التصويت لاختيار نائب رئيس البرلمان الثاني ويدء عملية العد والفرز.وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “إجراءات التصويت لاختيار النائب الثاني انتهت”.وأضافت ان “عملية العد والفرز بدأت لاختيار النائب الثاني”.

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