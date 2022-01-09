السيرة الذاتية لشاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

2022/01/09 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسم: شاخوان عبد الله أحمدمواليد: كركوك 1979 التحصيل الدراسي: دكتوراه قانونبكالوريوس عسكري المناصب الوظيفية: مدير قانوني لدوائر التجارة في كركوك الى سنة 2005 مدير قانوني للتحقيقات في مجلس أمن الاقليم، في محافظة كركوك للفترة من 2005 الى 2014 عمل أستاذاً في جامعة جهان للفترة من 2012 الى 2014 عضو الدورة التشريعية الثالثة من 2014-2018 عمل مقرراً للجنة الأمن والدفاع- الدورة الثالثة عضو ونائب ورئيس للعديد من اللجان النيابية والتحقيقية نائب فائز عن محافظة كركوك للدورة النيابية الخامسة

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