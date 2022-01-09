تعرف على أفضل 10 ألعاب للواقع الافتراضي

2022/01/09 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… إزدادت أهمية تقنية الواقع الافتراضي وألعابهم في الآونة الأخيرة بفضل إعلان شركة ميتا اهتمامها به وتطويرها لنسخة ميتافيرس معتمدة عليه.ولكن لا تعتبر شركة ميتا الشركة الوحيدة المهتمة بتطوير خوذ الواقع الافتراضي أو البرمجيات المعتمدة عليه، وتعتبر ألعاب الواقع الافتراضي إحدى أوائل تطبيقات الواقع الافتراضي التي رأيناها من كثير من الشركات.وتوجد الكثير […]

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