2022/01/09 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان المنتخبة تستلم مهامها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان المنتخبة تستلم مهامها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان المنتخبة تستلم مهامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).