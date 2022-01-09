2022/01/09 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: yk09ke9LDRQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهذه الطريقة احتفل التيار الصدري بفوز حاكم الزاملي بمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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