2022/01/09 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O-zu95dhgSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. فرز الأصوات للإعلان عن الفائز بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. فرز الأصوات للإعلان عن الفائز بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).