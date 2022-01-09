مليون إصابة بكورونا في المغرب

2022/01/09 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الإصابات بمرض كوفيد-19 في المغرب عتبة مليون حالة منذ ظهور الوباء عام 2020 في ظل التفشي السريع للمتحور "أوميكرون"، وفق ما أفادت وزارة الصحة الأحد

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