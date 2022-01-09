اسقاط الانقلاب مفتاح الحل للأزمة - تاج السر عثمان

2022/01/09 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 انطلقت مليونية 9 يناير خارج الجدول التي دعت اليها لجان مقاومة أم درمان، مطالبة باسقاط الانقلاب والحكم المدني الديمقراطي ، ورافضة لإعادة تجربة الشراكة مع العسكر الفاشلة، وداعية لعودة العسكر للثكنات وحل المليشيات وجيوش الحركات التي ساهمت في الانقلاب وشاركت في القمع الوحشي للثوار.كانت المليونية حاشدة رغم القمع الوحشي بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ، مما أدي لاصابات واستشهاد ثائر من ......





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