أين يكمن عنق الزجاجة للسيرورات الثورية بمنطقتنا؟ - التيتي الحبيب

2022/01/09 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثأين يكمن عنق الزجاجة للسيرورات الثورية بمنطقتنا؟كل السيرورات الثورية المندلعة بمنطقتنا منذ نهاية 2010 تعثرت بفعل انها سيرورات توقفت في اوجها عند نقطة معينة او عند حاجز لم تستطع تجاوزه.



انها توقفت عند مهمة اسقاط الدولة بكل مكوناتها ومنها الجيش.



لكن لكل حالة سيرورة ثورية اسبابها الخاصة بها ما لسيرورة تونس من اسباب ليس هي اسباب سيرورة مصر ولا سيرورة السودان.النتيجة ......





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