الحلبوسي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويرفع الجلسة الأولى

2022/01/09 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رفع الجلسة الأولى للمجلس على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.وقال الحلبوسي في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوماً وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين".وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

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