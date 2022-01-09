2022/01/09 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

جرت مراسم افتتاح النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحضر مراسم حفل افتتاح البطولة، الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، الذي يحكم البلاد نحو 40 عاما منذ 6 نوفمبر 1982 وهو أقدم رئيس في العالم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وغيرهم من الشخصيات.

وسيقص منتخب الكاميرون "الأسود غير المروضة" شريط البطولة بمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو "الخيول" في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الأحد في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر (كابو فيردي).

وسيظهر منتخب الكاميرون "الأسود" في المباراة الافتتاحية، للمرة السابعة في تاريخ البطولة، لينفرد بالرقم القياسي، وفض الاشتباك مع منتخب مصر "الفراعنة" الذي قص شريط الافتتاح 6 مرات.

ولكن منتخب مصر يظل يحمل الرقم القياسي الأغلى، وهو الفوز باللقب 7 مرات، مقابل 5 ألقاب لوصيفه الكاميروني، ويليهما غانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسم افتتاح كأس إفريقيا بحضور أقدم رئيس في العالم وزوجته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسم افتتاح كأس إفريقيا بحضور أقدم رئيس في العالم وزوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).